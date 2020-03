Covid19 - Un faux médecin qui réalisait des tests, arrêté par la police

La Sûreté urbaine de Dakar enquête depuis quelques jours sur le cas d'une blouse blanche, Dr A. Samba. Invité dernièrement à une émission de télé, le faux médecin a eu le toupet d'examiner des patients souffrant des symptômes de Covid19, qu'il a ensuite "testé négatif", avant de leur délivrer un bulletin de santé portant l'entête et les sceaux de l'Institut Pasteur.



Il sera plus tard identifié, selon L'Observateur. Le quadragénaire a été dans le courant de ce mois de mars, l'un des invités d'une émission télévisée. Le speudo médecin n'est en réalité titulaire d'aucun des diplômes dont il se targue d'avoir obtenu. Il sera dénoncé par un de ses patients.



Exploitant l'affaire, les hommes du Commissariat Bara Sankharé ont localisé vendredi le fameux Docteur dans les locaux de l'institution financière susmentionnés ou il avait été convié (piégé) pour effectuer des prélèvement sur des cas suspects.



Après l'avoir cueilli, A. Samba, en possession d'une carte professionnelle de médecin, délivrée par le ministère de la Santé, a été conduit à son cabinet sise à son domicile à Rufisque.



La réquisition effectuée sur place a conduit à la découverte d'un lot de prélèvement sanguins qu'il a effectués sur des cas suspects, de bulletins d'analyse, un stock de thermo-flashs, de gels hydro-alcooliques....



Conduit dans les locaux de la sûreté urbaine où il a été placé en garde à vue vendredi, il confie aux enquêteurs qu'il était sur le point de fournir à certaines de ces sociétés les services de dames chargées d'effectuer des tests de température, via ces thermo-flashs.