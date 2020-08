Covid19 à Kaffrine : 14 cas confirmés, 1 décès et 09 guéris

Un communiqué de la région médicale de Kaffrine fait part de la situation épidémiologie dans cette région. Depuis le début de la pandémie, 14 cas positifs sont recensés dans cette zone dont 01 décédé et 9 guéris.



Quatre (4) patients sont sous surveillance dont 01 malade au CTE de Kaffrine, 01 à AIBD et 02 à domicile. La région est donc très loin de sa voisine (Kaolack) qui est à 144 malades et 15 morts.