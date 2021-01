Covid_19: les conseils du Comité d’urgence de l'OMS à propos des variants et des vaccins

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) , Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé l'examen des nouveaux variants du SARS-CoV-2, le virus à l’origine de la COVID-19, et de réfléchir à l’utilisation éventuelle de certificats de vaccination et de test pour les voyageurs internationaux.



La demande a été faite lors de la dernière réunion virtuelle de l'organisation onusienne en date le 14 janvier dernier. Il s’agissait de la sixième réunion du Comité d’urgence sur la COVID-19. Depuis le 30 janvier 2020, date à laquelle la COVID-19 a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale, le Directeur général convoque le Comité tous les trois mois pour faire le point sur la situation.



Concernant les variants, le Comité a appelé à une intensification du séquençage génomique et du partage des données au niveau mondial, ainsi qu’à un renforcement de la collaboration scientifique sur les inconnues critiques qui subsistent concernant le virus, a fait savoir le Comité d’urgence au cours de son intervention.



Le Comité a demandé instamment à l’OMS de mettre au point un système normalisé pour la dénomination des nouveaux variants qui évite les marqueurs géographiques, un domaine sur lequel l’OMS a déjà commencé à travailler.



Pour ce qui est des vaccins, le Comité a souligné la nécessité d’un accès équitable, par l’intermédiaire du mécanisme COVAX, et d’un transfert de technologies afin d’accroître les capacités de production mondiales.