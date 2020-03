Covid_19_Sénégal - Des médecins craignent une explosion de cas d'ici le 03 avril

Alors qu’on s’attend à franchir la barre des 100 cas ce jeudi, il est annoncé que le Sénégal risque d’aller carrément vers une véritable implosion. Selon une note circulant sur les Réseaux sociaux, imputée au personnel médical des hôpitaux, et lue par nos confrères du journal Le Témoin, la période du 23 mars au 03 avril devrait être celle du pic de la pandémie dans notre pays. Ce « personnel médical » indique qu’à partir de ce jeudi 25 mars, les Sénégalais ne devront pas quitter leurs maisons pour rien et même aller chercher du pain car le pire va arriver au cours de cette période.



La raison ? Le délai d’incubation de deux semaines va arriver à échéance et de nombreux positifs pourraient commencer à sortir. De nombreuses contaminations pourraient alors se faire. Touchons du bois ! Il est donc très important de rester à la maison et de ne pas interagir avec personne parce que normalement, après deux semaines, tous les infectés vont apparaître. L’infection pourrait atteindre son stade d’infection maximale…



Le Témoin