Covid_19Sn - Karim Wade offre 5000 kits de test rapide au Sénégal

Après son message de solidarité au peuple sénégalais et de soutien aux mesures prises par le gouvernement, Karim Wade vient de joindre l’acte à la parole. Pour contribuer aux moyens de lutte contre la Covid19, Karim Wade, depuis son exil de Doha, a mis à la disposition de l’Etat du Sénégal un don de 5000 kits-tests rapides fabriqués en Corée du Sud.



Des appareils de tests dont la rapidité et la fiabilité vont permettre aux médecins de connaitre les résultats en moins de 15 minutes. « Ces 5.000 kits déjà arrivés à Dakar ne sont que le premier lot. En sa qualité de simple citoyen, Karim Wade compte acheminer un second lot de kits les prochains jours… C’est juste une petite contribution à l’élan de solidarité lancé par le président Macky Sall » souligne un de ses proches de Wade-fils au quotidien « Le témoin ».



Nos confrères de souligner que ces kits-tests fabriqués en Corée du sud constituent une arme de taille dans la lutte contre la Covid19. En effet, la Corée du sud est un pays cité en exemple dans le monde dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus pour avoir même aidé la Chine, foyer du virus, à le combattre.