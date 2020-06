Covid_19sn - Bilan trimestriel Sénégal: 49 090 tests effectués, 4021 positifs, 2162 guéris, 45 décès...

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale a fait un état sur la situation du Coronavirus après trois (3) mois de lutte contre la pandémie. Abdoulaye Diouf Sarr informe que depuis le 2 mars dernier, date où le premier cas positifs a été annoncé au Sénégal, le pays a enregistré 49 090 tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar et l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF), 4021 cas positifs, soit un taux de positivité de 7,36%, 2162 patients guéris, soit un taux de positivité de 53,77%, 45 décès et 27 sites de traitement mis en place.



Le ministre informe que la tendance baissière a été notée à la 11ème semaine, du 20 avril au 11 mai dernier, considérée comme le pic de l'épidémie. Il renseigne par ailleurs que la région de Dakar, à elle seule, a enregistré 75% des cas confirmés depuis le début de la pandémie et 56% dans le département de Dakar.