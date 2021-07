Covid_19sn - Un cas importé, 354 cas positifs et 1 décès enregistrés ce jeudi 8 juillet

Le bilan quotidien rapporté par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal fait état du retour de cas importé. Sur les 2166 tests réalisés de ce Jeudi 08 Juillet 2021, 354 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,34 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit: 135 cas contact suivis par les services; 01 cas importé enregistré à l'AIBD de Diass et 218 cas issus de la transmission communautaire.



Le bulletin quotidien du ministère fait savoir que 82 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 19 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



01 décès a été enregistré le mercredi 07 Juillet 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable, selon le ministère de la Santé. A ce jour, 44 790 cas ont été déclarés positifs dont 41988 guéris, 1184 décédés, et donc 1617 sous traitement.



Le mercredi 07 Juillet 2021, 3890 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 567 908.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.