Crash d'avion en Russie : aucun survivant retrouvé

Les 28 personnes à bord de l’avion russe qui s’est abîmé mardi au large de la péninsule du Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe, n’ont pas survécu à l’accident, ont rapporté les agences de presse russes citant des responsables des secours. Des débris de l’avion ont été retrouvés à environ quatre kilomètres de l’aéroport où il aurait dû atterrir, a annoncé l’agence aérienne russe.



« Les sauveteurs ont retrouvé des débris de l’avion », a indiqué l’agence russe de transport aérien Rossaviatsia dans un communiqué envoyé à l’AFP, précisant que « le travail des sauveteurs est difficile » en raison de la géographie des lieux. L’appareil aurait dû atterrir à 15h50, 5h50 heure française mais le contact avait été perdu quelques minutes avant.



Elle précise que ces débris ont été retrouvés à 21h06 (09h06, heure française) à environ quatre kilomètres de l’aéroport où aurait dû atterrir l’avion, près des côtes de la mer d’Okhotsk. L’équipe d’une trentaine de sauveteurs tente avec des véhicules tout-terrain de rejoindre le lieu du crash, selon la même source.



« Une partie du fuselage a été retrouvé sur le rivage, l’autre dans l’eau », a déclaré le gouverneur du Kamtachtka Vladimir Solodov dans une vidéo diffusé sur le site de la région.



L’avis de disparition a été déclaré ce mardi 6 juillet 2021 par le ministère russe des Situations d’urgence. Il a disparu des radars alors qu’il survolait la péninsule du Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient.



Le contact aérien perdu

Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec l’appareil, un Antonov AN-26, qui effectuait la liaison entre la capitale régionale, Petropavlovsk-Kamtchatski, et le village de Palana dans le nord de la péninsule, a déclaré le ministère.



L’avion était opéré par une petite compagnie locale du Kamtchatka, immense péninsule de l’extrême-est de la Russie très peu peuplée. Il s’apprêtait à atterrir.



L’appareil transportait 22 passagers et six membres d’équipage, a ajouté le ministère. Un ou deux enfants pourraient être à bord, rapportent les agences de presse russes.



« Il n’a pas atterri »

Valentina Glazova, porte-parole du bureau du procureur régional chargée des transports, rapporte quant à elle à l’AFP 23 passagers et six membres d’équipage. « Les efforts de recherche et de sauvetage sont en cours », ajoute-t-elle, précisant : « Tout ce qu’on sait pour l’instant, c’est que le contact avec l’avion a été perdu et qu’il n’a pas atterri. »



Deux hélicoptères et plusieurs navires ont été mobilisés pour rechercher l’appareil, et des équipes de secouristes se tiennent en réserve prêtes à intervenir, affirment les agences de presse russes.