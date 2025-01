Création d'une nouvelle Autorité de régulation des médias au Sénégal

Cette initiative ambitieuse s'inscrit dans le cadre du renforcement de la régulation des plateformes numériques, des réseaux sociaux, ainsi que des médias traditionnels et en ligne. L’objectif principal est de garantir la diffusion de contenus de qualité, conformes aux normes éthiques et respectueux du droit à l’information.



« En l'absence de régulation efficace, les plateformes numériques et l’intelligence artificielle peuvent représenter des menaces sérieuses, notamment en raison de la propagation de discours de haine et de désinformation », a alerté le ministre de la Communication, Alioune Sall.



De son côté, Mamadou Oumar Ndiaye, président du CNRA, a souligné la nécessité d’étendre la régulation à tous les types de médias, sans distinction.



Cette nouvelle autorité devrait jouer un rôle central dans la promotion d’une information fiable, tout en veillant à protéger les citoyens contre les dérives liées à l’utilisation des médias numériques et des nouvelles technologies.