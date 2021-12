Crédit Mutuel du Sénégal : les salariés exigent le départ du Directeur général

Les travailleurs du crédit mutuel du Sénégal sont très remontés contre leur directeur général. Ils exigent la démission du directeur du CMS, Amadou Jean-Jacques Diop qui, d'après eux, s'est rendu coupable de plusieurs forfaitures.

« Aujourd’hui, nous avons décidé de tenir ce point de presse pour informer les 1 million 200 sociétaires du crédit mutuel du Sénégal, mais également pour informer les 1200 salariés du CMS, l’opinion nationale et internationale sur le scandale sans précédent qui est train de se dérouler au crédit mutuel du Sénégal, impliquant monsieur Diop, l’actuel DG et son équipe », a dit Cheikh Ndiour, porte-parole du jour.



« Après plusieurs dénonciations, le directeur général a été épinglé par un rapport de la commission bancaire à cette information, nous nous rendons compte que depuis lors, il continue à présider les destinées du CMS, ce que nous n’acceptons pas », a-t-il ajouté.



Les salariés du CMS réclament la tête du directeur général. « Nous réclamons que toutes les conclusions issues de l’exploitation du rapport de la commission bancaire soient appliquées sans complaisance. Nous réclamons aussi la destitution d'Amadou Jean Jacques Diop et toutes les personnes impliquées dans cette affaire».

Par conséquent, une grève générale est annoncée par les travailleurs du CMS avec comme première mesure la fermeture de toutes les caisses du réseau du crédit mutuel du Sénégal d'ici le 30 décembre, si la situation ne change pas. Cheikh Ndiour et ses camarades ont déposé un préavis de grève il y a plusieurs semaines.