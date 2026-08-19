Crédits spéciaux : l'Assemblée nationale suspend sa plénière en dénonçant une « obstruction » de l'Exécutif

Le bras de fer institutionnel s'intensifie entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans un communiqué officiel publié ce mardi 18 août 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal a annoncé la suspension de la séance plénière prévue ce mercredi 19 août 2026, qui devait être consacrée à l'examen de la proposition de loi sur le régime juridique des crédits spéciaux.





Cette décision fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel par l'Exécutif, qui soutient que certaines dispositions de cette proposition de loi relèvent du pouvoir réglementaire et non du domaine de la loi. L'Assemblée nationale a réagi vivement à cette démarche en dénonçant une volonté d'obstruction systématique du processus législatif de renforcement de la transparence dans la gestion des deniers publics.





Bien que l'institution parlementaire précise qu'aucun effet suspensif ne ressort expressément de la Constitution ou de son Règlement intérieur face à ce type de recours, elle a fait le choix de mettre la séance en pause. L'Assemblée indique avoir pris cette décision souveraine en étant soucieuse de la stabilité, de l'élégance républicaine et du dialogue entre les Institutions.





Elle précise toutefois que le reste de son agenda parlementaire n'est pas impacté. Les travaux programmés pour le jeudi 20 août 2026 restent entièrement maintenus, notamment la ratification des propositions de résolution portant création de commissions d'enquête parlementaire ainsi que l'examen du projet de loi n° 25/2026 portant sur la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique.

