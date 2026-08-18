Ziguinchor : douze présumés homosexuels arrêtés lors d’une opération de la gendarmerie

Douze personnes ont été arrêtées à Ziguinchor par la gendarmerie dans le cadre d’une opération qui a débuté le 14 août 2026, rapporte Bnews221.



Selon cette source, l’opération a démarré au quartier Peryssac avec l’interpellation d’un coiffeur. Les investigations menées par les enquêteurs ont ensuite conduit à l’arrestation de onze autres personnes, portant à douze le nombre total de mis en cause.



Bnews221 indique que cinq des douze personnes interpellées vivent avec le VIH. Cette information, qui relève de données médicales sensibles, devrait être traitée avec la plus grande prudence et ne permet en aucun cas d’établir un quelconque lien entre le VIH et les faits reprochés aux personnes arrêtées.



Les douze suspects ont été placés en garde à vue. D’après la même source, ils auraient reconnu, au cours des auditions, les faits qui leur sont reprochés. Parmi les personnes interpellées figureraient notamment des commerçants, des tailleurs et des chauffeurs.



L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et les éventuelles responsabilités de chacun.