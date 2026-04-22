Cri du cœur pour la RTS : 25 anciens cadres publient un mémorandum pour « sauver le patrimoine »

Vingt-cinq anciennes figures emblématiques de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) ont publié ce mercredi 22 avril 2026 un mémorandum alarmant adressé aux plus hautes autorités de l'État. Parmi les signataires figurent d'anciens directeurs de la télévision nationale, des chefs de services et des leaders syndicaux historiques, tous unis pour dénoncer une crise profonde qui menace ce « patrimoine national ».







Le document rappelle d'abord le rôle séculaire de la RTS, forte de ses 70 ans de radio et 54 ans de télévision, comme gardienne de la mémoire collective et outil de souveraineté informationnelle. Cependant, les signataires alertent sur un « climat social délétère » qui paralyse l'institution. Selon eux, la démotivation du personnel entraîne une dégradation continue de la qualité des productions et fragilise la position du média public face à la concurrence privée et internationale.



Ci joint le document







MÉMORANDUM







Pour la sauvegarde et la modernisation de la RTS







À







L'attention des plus hautes Autorités De la République du Sénégal







1. Contexte et héritage







La Radiotélévision Sénégalaise (RTS) se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Avec 70 ans de radio, depuis les premières grandes mobilisations historiques du Sénégal (la grève des porteurs de pancartes), et 54 ans de télévision, depuis les Jeux Olympiques de Munich, la RTS a accompagné toutes les étapes majeures de la construction nationale.







Elle a contribué à la promotion de la communication d'État, à la valorisation de l'image du Sénégal et au rayonnement de sa voix à l'échelle nationale et internationale.







Garante du service public audiovisuel, la RTS représente bien plus qu'un média. Elle est un patrimoine national, un dépositaire de la mémoire collective du Sénégal. Des actualités sénégalaises de l'époque coloniale à nos jours, elle conserve les archives vivantes de notre histoire politique, sociale, culturelle et sportive.







2. Situation actuelle: une crise préoccupante







Aujourd'hui, cette institution stratégique traverse une crise profonde qui ne devrait laisser personne indifférent. Un climat social délétère s'est installé au sein de l'entreprise.







Le personnel engagé dans un mouvement social n'est plus en mesure de donner le maximum de ses capacités professionnelles. Cette situation freine le développement des chaînes de radio et de télévision et affecte la dynamique interne de production.







À terme, cette démotivation risque d'entraîner des conséquences graves :







Dégradation continue de la qualité des productions,







Affaiblissement du rendu antenne,







Perte d'attractivité auprès du public,







Fragilisation du positionnement de la RTS face aux médias privés et internationaux.Or, la RTS a longtemps assuré au Sénégal une couverture médiatique de haut niveau lors des grandes rencontres politiques, culturelles et sportives nationales et régionales. Ce rôle stratégique doit être préservé.







3. Enjeux stratégiques







La crise actuelle dépasse le cadre interne de l'entreprise. Elle touche:







La souveraineté informationnelle du Sénégal,







La crédibilité du service public audiovisuel,







La conservation et la valorisation des archives nationales,







L'image du Sénégal à l'international.







La RTS n'est pas seulement un employeur public, elle est un pilier de la démocratie, de la culture et de la cohésion nationale.







4. Appel aux Autorités







Nous attirons solennellement l'attention des plus hautes autorités de l'État sur :







La dégradation progressive de la qualité des productions







La démotivation du personnel







Les risques structurels pesant sur le service public audiovisuel







Il devient urgent d'ouvrir un cadre de dialogue constructif afin de :







Sauvegarder et préserver les acquis sociaux,







Restaurer un climat social apaisé,







Redonner confiance aux équipes,







Moderniser les infrastructures techniques,







Renforcer la gouvernance et la performance,







Sauvegarder et valoriser le patrimoine audiovisuel national.







5. Conclusion







La RTS est un patrimoine à sauvegarder. Elle incarne la mémoire du Sénégal et constitue un outil stratégique de rayonnement national et international. La préserver, la moderniser et la renforcer n'est pas seulement une question de gestion interne, c'est un enjeu national.6. Ont signé:







Mariam Selly KANE, ancienne directrice RTS2, conseillère en charge des programmes







Ibrahima Souleymane NDIAYE, ancien directeur de la Télévision Nationale







El Hadj Malick DIOP, ancien chef de département production







Gnagna SIDIBE, ancienne Directrice de la Télévision Nationale







Amadou Moustapha DIOP, ancien DRH







Alioune THIAM, Ancien DRH







Lucky Patrick MENDY, ancien directeur technique, ancien SG Synpics/RTS







Seynabou Diop, ancienne directrice de la Télévision Nationale







Ibrahima SADY, ancien chef de département INFO RSI







Mamadou Lamine SOW, ancien directeur technique







Oumar BA, ancien directeur RTS2







Lamine Moctar COLY, ancien chef de département RSI Tamba







Serigne Mbaye SARR, Ancien directeur commercial et marketing







Magib SÈNE, ancien journaliste RSI







Khar FALL, Ancien directeur de la photo







Jean Baptiste Boukeup SANÉ, Journaliste ancien chef de service RSI







Diatou CISSÉ, ancienne directrice RTS2, ancienne SG SYNPICS







Elisabeth TINE, ancienne cheffe de département protocole







Marthe NDIAYE, ancienne cheffe département archives audiovisuelles







Mamadou MBENGUE, ancien chef du service reportage







Adja Ourey THIAM, Journaliste ancienne rédactrice en chef







Bara DIOKHANÉ, Ancien directeur de la photo







Khady DIOP AMAR, Ancienne présidente FABES (Association des femmes de la RTS)







Aminata KÉBÉ, ancienne adjointe Chef service Reportage extérieur RSI







Ibrahima Diallo, Journaliste, grand reporter

