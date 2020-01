Crime odieux à Guinaw-Rails: Ndioba Seck a reçu 64 coups de couteau

Horrifique, ce qui s’est produit, lundi à Pikine Guinaw Rails, à proximité de l'arrêt SIPS (Société industrielle de papeterie au Sénégal). Ndioba Seck, 26 ans, a été sauvagement tuée avant d’être retrouvée coincée entre une gargote et un kiosque de vente de ticket de la Lonase. Contrairement à ce qui été dit, la victime n'a pas été égorgée, encore moins violée. Selon le quotidien, les Echos, l'on se croyait sur une scène de boucherie. Soixante quatre (64) coups de couteau ont été mortellement infligés à la mère célibataire d’un enfant de deux (2) ans.



Le quotidien L’Observateur renseigne également que le crime n'avait pas aussi pour mobile le vol. En plus portable de la victime retrouvée sur les lieux, un billet de 10.000 Fcfa y a été découvert. La thèse du viol est également écartée, les habits de la victime, notamment le jean et le body qui lui couvrait le buste, sont restés intacts.