Criminalisation de l'homosexualité: Oumar Youm accule Ousmane Sonko

Le débat sur l'homosexualité n’a pas laissé indifférent l'ancien ministre des Forces armées. Oumar Youm, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est prononcé sur le débat de l'homosexualité soulevé après la conférence co-animée par Ousmane Sonko et Jean Luc Mélenchon à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'ex-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dans un post publié sur son compte X, fustige l'arrestation de Bah Diakhaté et assimile le délit reproché à ce dernier à un "délire".



En outre, Oumar Youm dans les colonnes du journal Source A, a rappelé la position de son camp quand le débat sur la criminalisation de l'homosexualité s'est posé à l'Assemblée nationale. « J'avais dit du haut de la tribune de l'Assemblée que notre majorité n'entendait pas dépénaliser l'homosexualité. Chose faite !», a-t-il écrit.



S'adressant à Ousmane Sonko sans le nommer, il dira : « A celui qui avait promis fermement de criminaliser l'homosexualité de passer aux actes. J'espère que cette proposition ressortira très clairement de sa déclaration de politique générale ».



Pour rappel, Jean Luc Mélenchon, président du Mouvement de La France Insoumise et le président du parti Pastef, Ousmane Sonko se sont livrés, jeudi dernier, lors d'une conférence de presse conjointe, à l’UCAD II sur « l’avenir dans les relations entre l’Afrique et la France », à un échange interactif sur plusieurs points qui interpellent le Sénégal et la France. La question de l’homosexualité s’invite ainsi au débat, mais apprécié différemment.