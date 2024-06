Arrestation de deux Chinois : réaction de l’ambassade de Chine au Sénégal

L’ambassade de Chine à travers son porte-parole est sorti de son mutisme pour condamner les agissements des deux ressortissants chinois et leur interprète sénégalais, qui avaient violenté Ibrahima Fall, un chauffeur dans l’usine d'ICS Taiba à Mbour, actuellement sous mandat de dépôt. L’ambassade appelle ses compatriotes à se conformer aux lois et aux règlements en vigueur du pays oû ils résident.



« L’ambassade de Chine au Sénégal a remarqué une vidéo circulant sur internet concernant deux ressortissants chinois et un citoyen sénégalais, nous en sommes profondément préoccupés et tenons à faire savoir notre position à cet égard. Le gouvernement chinois exhorte toujours les ressortissants et entreprises chinois au Sénégal à observer strictement les lois et règlements sénégalais, à respecter la culture et les coutumes locales, à vivre en amitié et en harmonie avec la population locale, et s’oppose fermement aux actes de violence à l’encontre de toute personne, en toutes circonstances et de quelle manière que ce soit », lit-on dans un communiqué de l’ambassade.



Qui ajoute : « Nous constatons qu’une enquête nécessaire est en cours, afin de rétablir la vérité et l’intégralité de l’incident. Nous notons également que certains commentaires en ligne ont fait des remarques irresponsables. Il nous est impératif d’inviter le public et les médias à rester vigilants à toutes tentatives de sortir les choses de leurs contextes et d’exploiter cette affaire pour attiser l’hostilité entre communautés et ternir l’image des amitiés sino-africaine et sino-sénégalaise. Les coopérations d’amitié sino-sénégalaise fructueuses ont résisté à l’épreuve du temps et des aléas internationaux, et ont contribué considérablement au bien-être de nos populations ».