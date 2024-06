Décès de Mademba Sock : Macky Sall exprime sa peine

Je suis peiné d’apprendre le décès de M. Mademba Sock, SG de l’UNSAS et PCA de la Caisse de Sécurité Sociale. Le monde syndical perd une figure emblématique. J’exprime ma profonde compassion à sa famille et lui présente, ainsi qu’au mouvement syndical, mes condoléances émues.…

— Macky Sall (@Macky_Sall) June 15, 2024



L'ancien président du Sénégal Macky Sall a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce du décès de M. Mademba Sock, Secrétaire Général de l’UNSAS et Président du Conseil d'Administration de la Caisse de Sécurité Sociale.M. Sall a souligné la contribution "exceptionnelle" de M. Mademba Sock, rappelant son engagement "indéfectible en faveur" des travailleurs et de leurs conditions de travail.« Je suis peiné d’apprendre le décès de M. Mademba Sock, SG de l’UNSAS et PCA de la Caisse de Sécurité Sociale. Le monde syndical perd une figure emblématique. J’exprime ma profonde compassion à sa famille et lui présente, ainsi qu’au mouvement syndical, mes condoléances émues. Paix à son âme », a déclaré le président dans un communiqué officiel.