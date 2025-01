Crise à Emedia invest : Abass Fall sollicite un rapport de la Direction du Travail sur la situation du groupe

Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, s’est exprimé sur la crise qui secoue le groupe Emedia Invest. Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, il a révélé avoir demandé à la Direction générale du travail et de la sécurité sociale un rapport sur la situation d’Emedia, ainsi que sur d’autres entreprises confrontées à des difficultés similaires.« J’ai demandé à la Direction générale du travail et de la sécurité sociale de me faire un rapport sur Emedia mais pas seulement là-bas, partout où il y a des problèmes. Le problème qui se pose dans nos entreprises, c’est la viabilité. On crée des entreprises sans pour autant avoir les vraies données surtout sur le plan économique. On crée pour créer. Je ne sais pas dans quelles conditions Emedia a été créé, mais je crois qu’il y a des problèmes de viabilité économique du projet », a expliqué le ministre.Réfutant les spéculations selon lesquelles les difficultés d’Emedia seraient liées à la fin de l’ancien régime, il a déclaré : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais certains lient ça au départ de l’ancien régime. Je n’y crois pas. Si c’est le cas, beaucoup de projets sont voués à l’échec. On ne peut pas dépendre d’un État quand on fait du privé. Si c’est le cas, l’État est obligé d’orienter la ligne éditoriale. Donc, je ne crois pas en cette thèse pour la situation de Emedia ».Abass Fall a également affirmé que le gouvernement surveille de près la situation d’Emedia, tout en élargissant son champ d’action à d’autres entreprises rencontrant des difficultés similaires.