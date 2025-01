Crise à Emedia : la direction générale appelle à la concertation, le syndicat des travailleurs dénonce un leurre

Dans son communiqué, la direction générale a salué la résilience du personnel face aux défis rencontrés en 2024, une année qualifiée d’éprouvante » en raison d’une conjoncture économique défavorable. Elle a souligné que des « avoirs retenus sur ordre ont privé l’entreprise de ressources financières essentielles, tout en affirmant qu’elle multiplie les efforts pour trouver des solutions durables ».



La direction appelle l’ensemble des collaborateurs journalistes, techniciens et administratifs à « participer activement à des concertations pour relancer les activités et explorer des pistes de résolution des affaires en suspens ».



Tout en reconnaissant la gravité de la situation, la direction se veut optimiste, évoquant une « crise de croissance propre aux entreprises en pleine évolution ».



La direction générale appelle les « actionnaires à prendre les décisions adéquates pour permettre à l'entreprise de poursuivre son développement, au grand bonheur de ses effectifs et du public ».



Elle souligne également que « le groupe E-Media est une réalité tangible qui doit occuper toute sa place dans le paysage médiatique sénégalais et africain ».



« Silence coupable et irresponsable »



Cependant, cette démarche est vivement critiquée par le syndicat des travailleurs. En réponse au communiqué de la Direction générale, la Section Synpics-Emedia affirme avoir appris l’appel à la concertation via la presse.

« Et pourtant, nous avions accepté l’inacceptable, assisté à toutes les réunions, esquissé des pistes de solution, proposé un compromis, vu le nombre de mois impayés. Objectif : sauver cette boîte qui coule », lit-on dans le communiqué du syndicat.



Les syndicalistes fustigent ce qu’ils qualifient de « silence coupable et irresponsable » de la direction, malgré les efforts constants du syndicat pour attirer l’attention du top management sur la gravité de la situation. « Avant, pendant et après le déclenchement de cette grève, le syndicat n’a cessé de mettre le top management devant ses responsabilités », précisent-ils.



Synpics-Emedia rappelle avec amertume que « depuis plus de 6 mois, des responsables de familles réclament, en vain, leur dû ».



Alors que la crise s’enlise, le syndicat qualifie l’appel à la concertation de « leurre » et non de « lueur d’espoir », tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre son combat « noble, légal et légitime ».



Pour les syndicalistes, la « seule alternative pour résoudre cette crise, c’est de payer les salaires ».



Enfin, Synpics-Emedia note que la longueur du combat ne fait que renforcer la dynamique d’un groupe engagé dans un combat « noble, légal et légitime ».