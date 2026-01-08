Crise à l’ARP : l'Intersyndicale des agents dénonce des «retenues sur salaires» et des tentatives de sanctions

L’intersyndicale des agents de l’Autorité de réglementation pharmaceutique (ARP) a dénoncé ce jeudi 08 janvier des «retenues sur salaires» et des tentatives de sanctions de ses agents dont «le seul sort est d’exiger» que soit «mis en place une commission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur tous les dysfonctionnements» de la structure.
Dans un communiqué, l’Intersyndicale de l’ARP dit être victime aussi «de menaces à peines voilées» de sa direction, alors que l’institution traverse «une crise grave», caractérisée par «la mauvaise gouvernance», les «soupçons de trafic de médicaments» et plus récemment l’affaire Sofcare.
Après avoir constaté «amèrement que les dérives persistent», malgré les promesses de bonne gouvernance, l’Intersyndicale de l’ARP appelle enfin «les plus hautes autorités du Sénégal à intervenir urgemment pour sauver cette institution stratégique et restaurer la confiance des citoyens».
