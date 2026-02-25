UCAD : Le Collectif appelle les étudiants à regagner les campus dès le 26 février

Dans un communiqué rendu public, le Collectif estime que “cette attitude traduit un manque criant de responsabilité et un mépris flagrant pour plus de 2.000 étudiants qui y logeaient, abandonnés sans solution de relogement”.

Selon les étudiants, les “autorités, en refusant d'assumer leurs obligations, exposent la jeunesse universitaire à une précarité inacceptable et démontrent son incapacité à protéger les droits fondamentaux des étudiants sénégalais”.

Toutefois, par “souci de responsabilité et afin d'éviter d'aggraver le retard abyssal déjà causé par la fermeture prolongée de l'UCAD lors des événements politiques de 2023”, le Collectif appelle sa “communauté à rejoindre les campus dès le Jeudi 26 février”.

Dans la foulée, un point de presse est annoncé pour le vendredi 27 février, tandis qu’une Assemblée générale est convoquée le lundi 2 mars à 10 heures, devant la direction du COUD.

Malgré les obstacles, le Collectif affirme rester déterminé à poursuivre son “combat avec maturité, unité et fermeté”, réaffirmant son “engagement à défendre les droits et la dignité des étudiants".

Le Collectif des Amicales de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) dénonce avec fermeté la décision du COUD (Centre des œuvres universitaires de Dakar) de “rouvrir les campus sociaux tout en laissant fermés les pavillons B et F”.