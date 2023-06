Crise alimentaire dans le Sahel: le Sénégal parmi les 8 pays ayant dépassé le seuil d’un million de personnes en crise à pire

Le rapport régional 2023 du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) sur les crises alimentaires dans la région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest est rendu public. C’est un produit dérivé du Rapport mondial sur les crises alimentaires.



Le Sénégal fait partie des 8 pays parmi les 16 sélectionnés dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest à avoir dépassé le seuil d’un million d’habitants en crise à pire.



»(…)sur les 16 pays sélectionnés pour l’analyse

des crises alimentaires en 2023, huit sont considérés comme de crises alimentaires majeures due au fait qu’ils ont répondu au critère du GRFC de dépasser le seuil d’un million de personnes en crise à pire (Phases CH 3 à 5) dans une ou toutes les deux périodes d’analyse de 2023 », indique le rapport.



Qui ajoute: « Ces huit pays sont le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria (26 États et TCF), le Sénégal, le Sierra Leone et le Tchad. De même, le Burkina Faso, le Mali et le Nigéria ont répondu aussi au critère d’avoir des zones d’analyse classifiées en urgence (Phase CH 4) dans les périodes de 2023. Aucun pays de la région a répondu au critère de dépasser le seuil de 20 pour cent de la population analysée se trouvant en crise à pire (Phases CH 3 à 5) ».



La Côte d’Ivoire seul pays à avoir vécu sans aide alimentaire

Selon le rapport « En 2023, seul un pays de l’espace du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest – la Côte d’Ivoire – n’avait pas demandé d’aide alimentaire extérieure au moment de la publication de ce rapport et par conséquent n’a pas été considéré comme pays en crise alimentaire en 2023 d’après les critères du GRFC ».



Cependant, des données CH sont disponibles pour la Côte d’Ivoire et indiquent qu’environ 870 000 personnes, soit 4 pour cent de la population analysée, étaient confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë pendant la période allant de mars à mai 2023 alors que 1,02 million soit 5 pour cent de la population analysée étaient projetées de se trouver en phase crise à pire (Phases CH 3 à 5) dans la période de soudure allant de juin à août 2023.