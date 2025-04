Crise budgétaire au Sénégal : Magaye Gaye et des cadres africains lancent une pétition contre le FMI

Le Sénégal, comme de nombreux autres pays d'Afrique, fait face à une crise budgétaire sévère, qui affecte à la fois son économie nationale et le quotidien de ses citoyens. Le FMI, qui joue un rôle central dans la surveillance des finances publiques des pays sous programme, est pointé du doigt par les initiateurs de la pétition pour son absence de réaction face à cette situation critique.



Dans leur démarche, les signataires de la pétition exigent du FMI qu'il "publie un rapport détaillé expliquant pourquoi il n’a pas anticipé cette crise" et qu’il éclaire le rôle de ses équipes dans les choix budgétaires qui ont conduit à cette situation. Les initiateurs souhaitent également que l'institution renforce la transparence, en répondant aux demandes d'informations des citoyens, des institutions, et des experts économiques.



Les initiateurs de la pétition, notamment Magaye Gaye, ont exprimé leur inquiétude face à l'inaction apparente du FMI. « Depuis septembre 2024, j’ai personnellement interpellé le FMI à plusieurs reprises pour qu’il ouvre une enquête interne et situe les responsabilités de ses équipes. Jusqu'à présent, aucune réponse », a souligné Magaye Gaye, appelant à une prise de responsabilité plus forte de la part de l'institution internationale.



L’objectif de cette initiative est de pousser le FMI à rendre des comptes sur sa gestion des finances publiques du Sénégal et à éviter que d’autres pays africains ne subissent des dérives similaires à l’avenir. Selon les signataires de la pétition, si des mesures correctives ne sont pas prises aujourd'hui, d'autres nations pourraient se retrouver dans une situation comparable. Ce qui pourrait avoir des conséquences graves sur leur développement économique et social.



Les initiateurs estiment que le Sénégal mérite des réponses claires concernant le rôle du FMI dans la crise budgétaire actuelle et que cette situation doit servir de leçon pour l’avenir.

Selon Magaye Gaye, l’enjeu de cette pétition dépasse le cadre du Sénégal. Car elle s'adresse également à tous les pays africains sous programme avec le FMI.