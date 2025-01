Crise dans le secteur de la boulangerie : 85 boulangeries ferment leurs "fours"

Six mois après la baisse du prix du pain, le secteur de la boulangerie au Sénégal traverse une crise majeure. Selon la Fédération nationale des boulangeries du Sénégal (FNBS), au moins 85 boulangeries ont cessé leurs activités, entraînant des pertes d'emplois significatives. Ce chiffre, qui reste provisoire, pourrait être revu à la hausse lors d'une conférence de presse prévue ce jeudi 16 janvier, souligne L'Observateur.



"Les fermetures signalées incluent 37 boulangeries à Dakar, 28 à Touba, 8 à Ziguinchor, 7 à Fatick, et 5 à Kaolack. En 2021, le secteur comptait 2 521 boulangeries, mais les nouvelles conditions imposées par la réduction du prix du pain, de 160 à 150 FCFA, semblent avoir fragilisé les entreprises ", a révélé la FNBS.



Lors de l'entrée en vigueur de cette mesure, l'État avait promis un allègement des charges pour les boulangers, notamment via la suppression de la TVA sur l'électricité et un appui sur les intrants. Cependant, Amadou Gaye, président de la FNBS, déplore que ces engagements n’aient pas été tenus. « Rien n'a été fait pour compenser les pertes. Chaque boulangerie qui ferme, ce sont environ 10 emplois supprimés », a-t-il déclaré.



Face à cette situation, les boulangers écartent pour l'instant toute hausse du prix du pain, mais poursuivent leurs actions de sensibilisation pour alerter l’opinion publique sur la survie de leurs entreprises. Malgré les assurances données par le ministre du Commerce lors d'une rencontre récente, les boulangers restent sceptiques quant aux solutions proposées.