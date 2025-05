Marché Castors : 14 individus interpellés avec 980g de chanvre indien

La Division Opérationnelle de l’OCRTIS a procédé à l’interpellation de quatorze (14) individus principalement de nationalités étrangères au marché Castors avec 980g de chanvre indien (vrac et cornets), 61 képas de Kush et 14 pierres de crack.#Senegak #Kebetu #Protéger #PoliceSN pic.twitter.com/BGlieV1P8B

— Police Nationale du Sénégal (@PoliceNationSN) May 11, 2025