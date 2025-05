Trafic de drogue à Yoff : un étranger arrêté avec 2,5 grammes de crack

Les agents de la Division opérationnelle de l'OCRTIS (Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) ont mené une opération antidrogue ciblée dans le quartier de Yoff (Dakar) vendredi 9 mai. L'intervention a abouti à l'arrestation d'un individu de nationalité étrangère en possession de stupéfiants.



L'arrestation s'est produite à proximité immédiate de l'établissement commercial "La Brioche Dorée", un lieu très fréquenté du quartier. Le suspect a été pris en flagrant délit avec 2,5 grammes de crack, une drogue dure particulièrement nocive et addictive.



Selon les premiers éléments de l'enquête, la substance saisie était destinée à la revente dans le quartier. Les forces de l'ordre ont immédiatement placé l'individu en garde à vue pour "trafic de stupéfiants". Il devrait être présenté prochainement devant les autorités judiciaires.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions régulières menées par les services de police pour lutter contre le trafic de drogue au niveau local. Les autorités maintiennent une surveillance accrue dans les zones sensibles comme Yoff, où ce type de trafic peut se développer.



La Police nationale rappelle sa détermination à poursuivre ces interventions ciblées contre les petits et moyens trafiquants, qui contribuent à la dégradation de la sécurité et de la santé publiques. Les habitants sont encouragés à signaler toute activité suspecte liée au trafic de drogue dans leur quartier.