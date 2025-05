Keita Baldé arrache la victoire pour Monza mais le maintien s'éloigne

Désigné homme du match, l'ancien joueur de la Lazio prouve qu'il peut encore peser dans les moments clés. Cependant, malgré cette victoire, la situation de Monza reste critique.

Le club est toujours lanterne rouge avec seulement 18 points, à trois journées de la fin du championnat. Sauf miracle, le maintien semble désormais hors de portée.

Ce succès symbolique met toutefois en lumière la détermination d'un joueur en quête de rachat et pourrait redonner de l'élan à sa carrière, alors que l'avenir de Monza en Serie A est fortement compromis.

Keita Baldé a revêtu son costume de sauveur ce dimanche lors de la 36e journée de Serie A. L'international sénégalais a inscrit le but décisif à la 90e minute, offrant à Monza une victoire précieuse sur la pelouse de l'Udinese (1-2). Entré en jeu en seconde période, Keita a fait parler son sens du but pour signer son deuxième but de la saison, un retour remarqué dans l'élite italienne.