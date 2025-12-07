Crise dans les Universités : El Hadji Momar Samb appelle à « un dialogue franc et sincère "avec les étudiants"

La tension demeure vive dans plusieurs universités du pays, marquées ces derniers jours par des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM, ce dimanche 7 décembre, le Secrétaire général du Rassemblement des Travailleurs Africains - Sénégal (RTAS), El Hadji Momar Samb, s’est prononcé sur cette crise et a plaidé pour une sortie par le dialogue.

Selon l’acteur politique membre de l’opposition, la répression ne peut constituer une solution durable face au malaise qui secoue le milieu universitaire. « La répression ne règle rien. Elle aggrave la situation, elle pourrit la situation », a-t-il martelé, dénonçant les méthodes employées pour contenir les manifestations estudiantines.

Pour El Hadji Momar Samb, la priorité doit être accordée à l’écoute et à la concertation. Il appelle les autorités à « établir un dialogue franc et sincère avec les étudiants », estimant que cette démarche est la seule voie capable d’apaiser les tensions et de restaurer la confiance. Au cœur des revendications, la question du paiement des bourses reste, selon lui, incontournable. « Il faut consentir à payer les bourses à temps », a-t-il insisté.

Le Secrétaire général du RTAS rejette également les arguments liés à des difficultés héritées du passé. « Aucun prétexte ne peut tenir face à cette situation de non-paiement des bourses aux étudiants. Le lourd héritage évoqué ne tient pas », a-t-il affirmé, appelant l’État à assumer pleinement ses responsabilités.

Alors que les universités traversent une période d’instabilité, cette prise de position vient relancer le débat sur la gouvernance du secteur de l’enseignement supérieur et la nécessité d’un dialogue inclusif pour trouver des solutions durables à la crise.