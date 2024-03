Crise politique, économique et sociale : la société civile et les politiques s'interrogent sur l'avenir du Sénégal

Entre 2021-2024, le Sénégal est plongé dans des crises structurelles et cycliques persistantes de son système politique, économique et social. Une situation sans précédent d'un pays jadis considéré comme un berceau africain de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Face à cette situation alarmante et des prémices d'une présidentielle mouvementée, prévue le 24 mars 2024, la société civile, à l'instar d'Africa Jom center, de l'Open Society et des représentants politiques comptent apporter, dans des panels, des réponses aux questions récurrentes face aux crises de démocratie, de gouvernance, des droits humains et d'injustice sociale secouant la société sénégalaise. Suivez en direct la table ronde de la société civile et des politiques.

Serigne Moustapha Guéye ( stagiaire)

