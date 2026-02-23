Crise scolaire : le G7 lance son 5ème plan d'actions avec un débraye dés ce mardi à 9 heures

Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants prend une nouvelle tournure. Réuni ce lundi 23 février 2026 au siège du SAEMSS, le cadre unitaire des syndicats les plus représentatifs (G7) a dressé un bilan sans concession de son mouvement d'humeur. Face à ce qu'il qualifie d'« inertie du Gouvernement » et de « décision unilatérale et arbitraire de revenir sur des acquis fondamentaux », le collectif syndical a décidé d'intensifier la lutte.



« Le G7 déplore vivement le non-respect des engagements gouvernementaux, notamment l'absence de la « rencontre de monitoring censée apporter des réponses aux préoccupations sectorielles. » Tout en saluant les efforts de médiation de la COSYDEP et de l'Assemblée nationale, les syndicalistes restent « fermes sur leurs revendications liées à l'apurement du passif social et à la matérialisation des accords signés », note le communiqué.



Fort d'un « taux de suivi massif » des précédents mots d'ordre, le G7 a officiellement décrété un 5ème plan d'actions qui s'étalera sur les deux prochaines semaines. Ce nouveau calendrier de contestation prévoit « des débrayages, des grèves totales et des rassemblements devant les Inspections d'Académie (IA) ».



Le calendrier des perturbations s'établit comme suit :

« le mercredi 25 février sera marqué par un débrayage dès 9h suivi d'assemblées générales départementales.

Le jeudi 26 février, une grève totale est annoncée.

Le mouvement se poursuivra la semaine suivante avec des débrayages les lundi 2 et mardi 3 mars, ce dernier jour étant également consacré à des rassemblements au niveau des IA.

Enfin, le vendredi 6 mars parachèvera ce plan avec une nouvelle journée de grève totale », indique le document.



Parallèlement à ces arrêts de cours, le G7 maintient ses mesures de pression indirectes. éLe boycott des évaluations, des cellules d'animation pédagogique, de la formation initiale des élèves-maîtres ainsi que des activités sportives » reste en vigueur. En appelant à une mobilisation générale, le G7 réaffirme son intransigeance pour la « priorisation de l'école sénégalaise » et prévient que seule une réponse concrète du gouvernement pourra apaiser l'espace scolaire.