Mis en accusation devant la Haute Cour de Justice : Moussa Bocar annonce son retour au Sénégal pour « faire face » au régime

L’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, a réagi à l’adoption, à l’unanimité, par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, de la résolution portant sa mise en accusation devant la Haute Cour de Justice. Il est poursuivi pour des faits présumés de malversations financières liées au Projet Parc de Technologie numérique.



Dans un communiqué publié ce lundi 23 février 2026, l’ex-ministre conteste fermement la procédure engagée contre lui, qu’il qualifie de « poursuite sans base légale ».



« J’appris par la presse que l’Assemblée nationale va saisir la haute cour de justice pour m’y traduire alors qu’aucun rapport des organes de contrôle ne vise ma gestion ministérielle », a-t-il déclaré.



Me Thiam affirme être le « seul ministre poursuivi sans aucun rapport de la Cour des comptes, de l’IGE, de la CENTIF, ni de l’IGF », estimant que les « poursuites n’ont aucune base légale ».



« Le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée ne permet pas aux députés de saisir la haute Cour de justice puisque le conseil constitutionnel, dans sa décision n°2/C/2025 du 24 juillet 2025, a déclaré contraire à la constitution l’article 134 dudit règlement afférent à la haute Cour de Justice », précise l’ancien Agent judiciaire de l’Etat sous Macky Sall.



Le Maire de Ourossogui s’interroge également sur la nature des faits qui lui sont reprochés : « Comment un Ministre peut être poursuivi pour détournement de deniers publics pour des fonds privés reçus par une entreprise privée et pour des travaux de route réceptionnés par les organes concernés? »



Par ailleurs, il annonce prendre « immédiatement des congés professionnels au sein de mon cabinet international dans le Golfe pour venir au Sénégal faire face à ce régime à l’agonie qui cherche des contre feux face à l’assassinat de l’étudiant Abdoulaye BA, l’incompétence et l’asphyxie économique du peuple ».



Avocat inscrit aux barreaux de Paris et du Sénégal, Moussa Bocar Thiam estime qu’« aucun magistrat ne peut décerner un mandat de dépôt » à son encontre dans ce dossier, soutenant qu’il « faudra un dossier solide pour me mettre en prison dans une affaire où tous les acteurs sont libres ».



« Vous perdez votre temps », soutient-il.



Il conclut en affirmant que les poursuites engagées contre lui sont infondées et qu’elles ne sauraient, selon ses termes, l’intimider.

