Diplomatie : la Mauritanie rejette toute velléité de contrôle israélien sur le Moyen-Orient

Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, la République Islamique de Mauritanie a exprimé un rejet « catégorique » des déclarations suggérant un droit de contrôle d'Israël sur la région. Pour Nouakchott, de telles affirmations constituent une violation flagrante des principes fondamentaux qui régissent les relations internationales.



Le département des Affaires étrangères mauritanien estime que l’idée de « domination ou de contrôle d'Israël sur le Moyen-Orient, est jugée contraire au droit international ainsi qu'à la Charte des Nations Unies ». Les autorités mauritaniennes affirment que toute tentative d'imposer une réalité géographique ou politique en contradiction avec ces textes est considérée comme nulle et non avenue. Cette mise au point fait écho à une levée de boucliers plus large au sein des capitales arabes et musulmanes face à des propos jugés provocateurs.



Par ailleurs, le gouvernement mauritanien a profité de cette tribune pour réitérer sa position historique et immuable sur le conflit israélo-palestinien. La Mauritanie réaffirme son soutien « indéfectible » à la création d'un État palestinien indépendant et souverain, ayant pour capitale Jérusalem-Est.

Pour Nouakchott, cette solution demeure l'unique voie pour parvenir à une paix juste, globale et durable, garantissant la stabilité de l'ensemble de la région.