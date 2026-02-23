Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Assemblée nationale : Ousmane Sonko donne rendez-vous pour un moment de « VÉRITÉ » ce mardi



Assemblée nationale : Ousmane Sonko donne rendez-vous pour un moment de « VÉRITÉ » ce mardi
 À travers une déclaration sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a invité les citoyens et les observateurs à suivre les travaux à l’Assemblée nationale demain mardi 24 février 2026. Le leader de PASTEF annonce une journée décisive placée sous le signe de la transparence.
 
L'invitation précise qu'il s'agira d'un « moment de vérité conforme à la ligne de conduite et aux principes de sa formation politique ».

« Demain est une date importante.
Je vous invite à nous suivre à l’Assemblée nationale à partir de 10h, pour un moment d’échanges et de VÉRITÉ, dans la pure tradition de PASTEF », a t-il posté.




Lundi 23 Février 2026 - 21:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter