Assemblée nationale : Ousmane Sonko donne rendez-vous pour un moment de « VÉRITÉ » ce mardi

À travers une déclaration sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a invité les citoyens et les observateurs à suivre les travaux à l’Assemblée nationale demain mardi 24 février 2026. Le leader de PASTEF annonce une journée décisive placée sous le signe de la transparence.
L'invitation précise qu'il s'agira d'un « moment de vérité conforme à la ligne de conduite et aux principes de sa formation politique ».
« Demain est une date importante.
Je vous invite à nous suivre à l’Assemblée nationale à partir de 10h, pour un moment d’échanges et de VÉRITÉ, dans la pure tradition de PASTEF », a t-il posté.
