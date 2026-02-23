intégration régionale : la CEDEAO et l'Espagne signent un partenariat de 60 millions d'euros

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) ont scellé un partenariat financier ce lundi 23 février 2026. Doté d'une enveloppe de 60 millions d’euros, ce programme de coopération s'étalant sur la période 2025-2028 vise à transformer durablement le visage de l’intégration régionale.



Lors de la signature des deux protocoles d’accord, le Président de la Commission de la CEDEAO, Selon les informations de la commission compétente, « le Dr Omar Alieu Touray, n’a pas caché l’importance du moment, qualifiant cet accord de coopération la plus significative jamais conclue entre l’Espagne et une communauté économique régionale en Afrique ».



De son côté, Antón Leis García, directeur de l’AECID, a réaffirmé l'ancrage de l'Espagne en Afrique de l'Ouest. Ce financement est conçu comme une initiative structurante, alignée sur la Vision 2050 de la CEDEAO, pour accompagner les États membres vers une croissance plus solide et plus autonome.



Le programme cible des secteurs vitaux pour la stabilité de la zone, notamment « e développement rural, l’agriculture et la sécurité alimentaire » se taillent la part du lion. L’accord prévoit également des investissements majeurs dans les infrastructures et l’accès à l’énergie, leviers indispensables à l’intégration économique.



Toutefois, le cœur battant de ce partenariat reste l'inclusion sociale. Une attention particulière sera portée à l’égalité de genre ainsi qu'à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. En renforçant les capacités institutionnelles des pays membres, la CEDEAO et l’Espagne espèrent générer des bénéfices directs et concrets pour les citoyens ouest-africains, tout en consolidant la stabilité et le développement durable de l'ensemble de la région.