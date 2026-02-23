Trafic de documents officiels : deux professeurs, un surveillant et un étudiant arrêté (police)

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a frappé un grand coup dans le milieu du faux. Ce 22 février 2026, les forces de l'ordre ont mis fin aux activités d'un réseau spécialisé dans la confection de documents administratifs et scolaires frauduleux.



L’enquête a débuté par l'interpellation d'un étudiant et d'un professeur d'Éducation Physique et Sportive (EPS) en possession de faux bulletins. Selon les services de la police nationale, les investigations ont rapidement révélé une ramification plus large impliquant un surveillant général et un professeur opérant entre les quartiers de Golf et des Parcelles Assainies. Parmi les faits marquants, les enquêteurs ont mis au jour une « transaction de 500 000 FCFA » avec une dame résidant aux États-Unis. Cette dernière tentait d'obtenir de faux bulletins de notes et un diplôme du Baccalauréat sénégalais pour postuler à un concours outre-Atlantique.



Les individus interpellés sont passés aux aveux lors de leur garde à vue. Le professeur impliqué a reconnu la production de faux diplômes, vendus pour des montants oscillants entre 50 000 et 500 000 FCFA. De son côté, le surveillant général a admis avoir confectionné de faux bulletins de notes, tentant de justifier ses actes par une volonté d'« aider » des élèves en difficulté scolaire.



Actuellement, quatre suspects sont derrière les barreaux, à savoir deux professeurs, un surveillant général et un étudiant. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, usurpation de fonction, faux et usage de faux dans des documents publics et privés, ainsi que pour complicité de ces mêmes délits »

L'enquête reste ouverte afin de remonter la filière et d'identifier d'autres bénéficiaires ou complices de ce trafic de documents officiels.

