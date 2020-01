Crise scolaire: le ministre Cheikh Kanté et les enseignants ne parlent pas le même langage

Le ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), désigné médiateur entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants, Cheikh Kanté ne parle pas le même langage que le G7.



"Une très belle rencontre. Cette deuxième plénière pour un bon suivi des accords du 30 avril 2018, nous a permis d'éplucher l'ensemble du protocole point par point et de nous rencontre des avancées significatives. Au niveau de la fonction publique, nous avons vu que la dématérialisation, la fonctionnalité du guichet unique, la publication de actes administratives d'admissibilités avancent. Mais nous nous sommes rendus compte que le gouvernement a respecté les engagements financiers. 57 milliards FCFA des arriérés ont été payés en 2018, 52 milliards FCFA en 2019, les indemnités de logement ont été intégralement respectées et ça va coûter à l'État désormais 117 milliards 600 millions FCFA", se réjouit le médiateur.



Un avis non partagé avec qui il a été sur la table des négociations, ce samedi. En effet, Saourou Sène secrétaire général du syndicat autonome des enseignants de moyen secondaires du Sénégal, le Saems par ailleurs, porte parole du G7, au terme de leur discussions a clairement signifié au ministre que les enseignants restent sur leur faim."



Ce pendant, le ministre reconnaît " des points d'alerte qui tournent au tour du système de renumérotation". Selon Cheikh Kanté "cela n'est pas spécifique aux enseignants, mais plutôt à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Et le président de la République a donné des instructions afin qu'une solution rapide soit trouvée"



A dire que pour le moment aucun accord n'est trouvé, après cette rencontre qui a duré neuf (9) tours d'horloge. Une année scolaire apaisée risque de ne pas se produire en 2020.



Ci dessous les accords du 30 avril 2018

- le parachèvement du processus de dématérialisation des actes et procédures

de la Fonction publique ;

- le paiement intégral des rappels ;

- la mise en place d’un nouveau système de rémunération ;

- la création du corps des Administrateurs scolaires ;

- l’application des conclusions issues des concertations sur l’enseignement de

l’arabe ;

- la libération des prêts-logements pour les conventions de DMC délivrées en

2016 ;

- l’application totale de l’accord sur les passerelles professionnelles ;

- la remise de notifications d’attribution de parcelles à toutes les organisations.