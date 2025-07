Informations sur son enlèvement et son incarcération : Branco dénonce le silence du Sénégal face à la justice espagnole

L’avocat français Juan Branco accuse les autorités sénégalaises de faire preuve de mutisme face aux demandes de la justice espagnole, qui sollicite depuis un an des informations relatives à son enlèvement présumé en Mauritanie et à son incarcération à Dakar.« Cela fait un an que la justice espagnole demande aux autorités sénégalaises de leur transmettre les informations dont elles disposent relatives à mon enlèvement en Mauritanie et mon incarcération à Dakar », a-t-il écrit sur Facebook.Il ajoute : « Cela fait un an que les autorités sénégalaises gardent silence, malgré les multiples relances ».Pour rappel, Juan Branco avait pénétré illégalement le territoire sénégalais alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Sa participation à une conférence de presse à Dakar, le 30 juillet 2023, pour soutenir Ousmane Sonko alors détenu avait suscité une controverse dans le pays.Après plusieurs jours de cavale, il avait été interpellé en Mauritanie avant d’être transféré à Dakar et incarcéré à la prison de Rebeuss. Il y a passé 48 heures avant d’être placé sous contrôle judiciaire à l’issue de son audition par le juge Mamadou Seck du deuxième cabinet.Malgré cette remise en liberté conditionnelle, huit chefs d’inculpation continuent de peser sur l’avocat français.