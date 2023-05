Crise sécuritaire au Soudan : AfricTivistes interpelle les forces armées et appelle à un cessez-le-feu immédiat

Khartoum capitale du Soudan ainsi que des villes de l’intérieur du pays font l'objet de tirs, d'explosions et de lutte de pouvoir entre deux généraux depuis le 15 avril. La guerre larvée entre le général Abdel Fattah Al-Burhane président de la transition et le général Mohamed Hamdan Dagalo son numéro deux, ont fait plus de 500 morts et 4 000 blessés.



La capitale soudanaise se vide progressivement d’une partie de ses habitants. 73.000 personnes ont fui les tirs et les bombardements pour rejoindre des pays voisins comme l’Egypte. Plus de 800 000 personnes pourraient fuir les combats ces prochains jours selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Des milliers de ressortissants étrangers ont également été évacués d’urgence.



Dans un communiqué de presse, AfricTivistes rappelle que cette « situation chaotique pose à nouveau le débat sur l’impact du non-respect des ordres constitutionnels et des transitions démocratiques sur la stabilité et la paix des pays qui ont vécus des coups d'etats répétitifs comme le Soudan ».



« Pourtant la Charte de transition de 2019 signée par les forces belligérantes dit en ses articles 7 et 8 que les autorités de la transition doivent travailler sérieusement à l'instauration de la paix. Et que les agences de l'État doivent également œuvrer à l'instauration d'une paix juste et globale », peut-on lire dans le communiqué.



Pour rappel, en avril 2019, à la suite de la chute du président Omar al-Bashir face à la pression de la rue, un vent de démocratie a soufflé au Soudan avec un gouvernement de transition élu pour une période de trois ans dirigé par un premier ministre civil Abdalla Hamdok. En août 2020, un accord de paix historique signé entre le gouvernement et des groupes rebelles dont le Front révolutionnaire soudanais avait suscité l'espoir d'une paix durable dans le pays.



Cependant, la transition a été entravée par des manifestations, des violences intercommunautaires, des conflits armés dans certaines régions du pays. En outre, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact sur l’économie du pays.



300 000 morts et plus 2,7 millions de déplacés



Le 25 octobre 2021, un nouveau coup d'État est perpétré par l'armée soudanaise, cette fois-ci contre le gouvernement de transition dirigé par Abdalla Hamdok. Ce coup d’etat avait à l'époque occasionné des coupures d'internet majeures signalées par le ministère soudanais de l'Information.



Ces violences replongent le Soudan dans les heures sombres de son histoire avec la guerre civile du Darfour qui a duré plus de 20 ans et a fait environ 300 000 morts et plus 2,7 millions de déplacés dont 230 000 réfugiés rien qu’au au Tchad voisin.



AfricTivistes est profondément « préoccupé par les événements qui se déroulent actuellement au Soudan. Nous exigeons des forces armées soudanaises et des Forces de Soutien Rapides (FSR) qu'elles adoptent rapidement une solution pacifique à travers un dialogue inclusif ».



Malgré la signature d'un cessez-le-feu en début de semaine dernière, AfricTivistes souligne que la « situation demeure instable et les combats continuent. Cette situation chaotique met en danger la vie et les droits des citoyens soudanais, ainsi que la paix et la stabilité du pays ».



AfricTivistes condamne fermement cette « confrontation armée et appelle à un arrêt immédiat des hostilités pour répondre aux besoins humanitaires et sanitaires urgents des citoyens ».



AfricTivistes appelle également à la reprise de la « transition démocratique en cours au Soudan, qui doit mener à des élections libres et équitables. En outre, nous demandons le retrait complet de l'armée de la vie politique et économique ».



Nous rappelons que la « Charte de transition de 2019 prévoit que les autorités de la transition doivent travailler sérieusement à l'instauration de la paix. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) prévoit également que les peuples ont droit à la paix et à la sécurité ».



AfricTivistes appelle les pays de la région, les partenaires notamment africains du Soudan, les institutions internationales et les autres parties prenantes à soutenir les « efforts en cours pour remettre le pays sur la voie de la transition démocratique. Nous appelons aussi les forces vives africaines à se fédérer pour soutenir la société civile soudanaise dans sa lutte pour le retour de l'ordre démocratique », lit-on dans le communiqué.



Le 27 avril, le Front civil soudanais a été mis en place pour “l'arrêt de la guerre et pour la restauration de la démocratie”. Il regroupe des organisations de la société civile, des partis politiques, des syndicats, des personnalités influentes, etc .



Enfin, AfricTivistes exprime sa « solidarité avec le peuple soudanais et témoigne toute sa compassion aux victimes de cette confrontation sanglante et à leurs familles ».