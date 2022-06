Crise ukrainienne, accords avec les enseignants, programme Xëyu Ndaw Gni...le gouvernement face à la presse vendredi

Le Gouvernement du Sénégal fera face à la presse vendredi à 10 heures dans un hôtel de la place. Au menu, l'impact de la crise ukrainienne sur les hydrocarbures et les denrées de première nécessité; l'effectivité de la mise en œuvre des accords entre le Gouvernement et les Syndicats d'enseignants ; et l'état de mise en œuvre du programme Xëyu Ndaw Gni.



Cette rencontre verra la participation de quarte ministres. A savoir le ministre en charge des Collectivités territoriales, par ailleurs porte-parole du Gouvernement, les ministres chargés des Finances et du Budget, de l'Éducation nationale, de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.