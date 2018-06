Crise universitaire : Oumar Pène met Etat et étudiants devant leurs responsabilités

Le leader du Super Diamono qui s’exprimait dans les colonnes du quotidien «Le Soleil», appelle Etat et étudiants à maintenir le dialogue et de pas rester figer sur les positions radicales. Selon lui, il ne faut pas cracher sur les mesures prises par le chef de l’Etat visant à améliorer les conditions de vie des étudiants et, ce même si, reconnait-il, il reste encore du chemin à faire.



S’agissant de l’Etat, l’ambassadeur l’exhorte à concrétiser les mesures prises par le Président Sall lors de l’entretien qu’il avait accordé aux étudiants. Discussions qui avaient abouti à la baisse des tickets de restaurant, à la hausse des bourses, au relèvement du plateau médical entre autres.



Pour sa part, «l’ami des étudiant» annonce qu’il va faire le tour des universités du Sénégal pour écouter les étudiants mais aussi, les convaincre de retourner dans les amphis tout en poursuivant les discussions pour une résolution définitive de la crise universitaire.