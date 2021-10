Cristiano Ronaldo enflamme l'Europe, Newcastle a ciblé son futur entraîneur

Ronaldo a encore frappé



Le match qui a fait vibrer tout le monde hier c'était celui entre Manchester United et l'Atalanta. Les Red Devils étaient bien mal embarqués en perdant 2-0 à la mi-temps, mais ils ont réussi à renverser la tendance pour finir par l'emporter grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Qui d'autre pour sauver Manchester ? Le Portugais a inscrit le but de la victoire à la 81e minute, dans une ambiance de folie à Old Trafford. « Viva Ronaldo », s'exclame The Daily Telegraph. Tous les tabloïds ont placé le sauveur des Red Devils en couverture à l’image du Daily Mail qui titre : « Ronnie à la rescousse, encore ! ». Car c'était déjà CR7 qui avait délivré les siens dans les arrêts de jeu contre Villarreal. Le nom de Ronaldo s'affiche décidément partout, même en Italie. « Le retour de United signé CR7 », écrit le Corriere dello Sport. Pour le quotidien transalpin, c'est un sort cruel pour l'Atalanta qui est passée de la joie à la tristesse, à cause du Portugais.





Ça discute avec Fonseca



L'autre information du moment outre-Manche, c'est Newcastle qui aurait trouvé son futur coach. En tout cas, après avoir poussé Steve Bruce vers la sortie, les Magpies viseraient un autre profil, celui de Paulo Fonseca. Et comme le rapporte le Daily Express, les négociations sont ouvertes, avec l'ancien entraîneur de l'AS Roma. Affaire à suivre...



Vincius l'indispensable



En Espagne, As évoque le cas de Vinicius qui est en feu en ce moment. Pour le quotidien, le Brésilien se lance à fond sur le Clásico, qui aura lieu ce dimanche. Lui qui est dans la forme de sa vie et a montré tout son talent contre le Shakhtar avec un doublé. En tout, depuis la reprise, il en est à 7 buts rapporte As, lui qui n'en avait marqué que 6 la saison précédente. De plus, Vinicius a joué 84,2 % de toutes les minutes possibles avec le Real depuis le début de saison. Il est devenu indispensable aux yeux des Merengues !