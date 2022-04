Cristiano Ronaldo partage la première photo de sa petite fille après la perte de son fils

"La douceur du foyer. Gio et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous, écrit le Portugais. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde."

Sans révéler le nom de sa "baby girl" que Cristiano Ronaldo porte dans ses bras sur la photo qui accompagne ce court texte, l'attaquant de Manchester United vient rassurer ses fans, après avoir annoncé que l'un de ses deux jumeaux était mort au moment de l'accouchement. Une nouvelle dramatique que le joueur avait là aussi communiqué via ses réseaux sociaux, qualifiant le décès de son fils de "la plus grande douleur que des parents peuvent ressentir". "Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur", avaient alors écrit Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez.

Un message pour les supporters de Liverpool

Le quintuple Ballon d'or avait remercié "les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien". "Nous sommes dévastés par cette perte et nous implorons le respect de notre intimité en ce moment difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez."

Une nouvelle qui avait ému le monde du football, à tel point que les supporters de Liverpool lui avait rendu un vibrant hommage lors de la 7e minute du Derby d'Angleterre mardi. Touché par ce geste Cristiano Ronaldo avait dit qu'il "n'oublierait jamais" ce qu'ont fait les fans des Reds face à Manchester United, lui étant évidemment absent de la rencontre, disputée au lendemain de la perte de son fils.

Avec RMC sport

