Croisement Béthio Thioune- Intersection des Impôts et domaines: Démarrage des travaux de la sous-section 2 du BRT ce mercredi

Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers le CETUD et AGEROUTE, informe du démarrage des travaux sur la sous section 2 du Bus rapide transit "BRT" au croisement Béthio Thioune - Intersection des Impôts et Domaines le mercredi 27 octobre 2021. Afin d'assurer le maintien du trafic pendant la durée des travaux et d'atténuer les désagréments occasionnés, la circulation sera maintenue sur : La Corniche Golf Sud et la route qui passe derrière la pharmacie Golf Sud en venant des impôts et domaines et sur la Corniche Cité Fadia.

Fana CiSSE

