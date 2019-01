Crystal Palace : encore une mauvaise nouvelle pour Pape Souaré...

Victime d’un grave accident de voiture en septembre 2016, Pape Souaré est resté un an éloigné des terrains. Miraculé, le latéral gauche de Crystal Palace a pu s’en remettre mais il peine à enchaîner et n’a disputé que 8 matchs depuis (dont 4 cette saison). Et malheureusement, le Sénégalais va devoir effectuer un nouveau passage par l’infirmerie. Blessé samedi dernier contre Grimsby (1-0) en FA Cup, l’ancien Lillois souffre d’une dislocation de l’épaule gauche. Opéré, il sera indisponible pendant deux mois.