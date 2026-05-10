Premier League : buteur contre Everton, Ismaïla Sarr égale un record historique de Crystal Palace

Ismaïla Sarr a inscrit ce dimanche 10 mai, son 20e but de la saison avec Crystal Palace, en égalisant contre Everton (2-2) pour le compte de la 36e journée de Premier League.



Déjà détenteur du record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Conférence, l'international sénégalais a cette fois-ci marqué l'histoire du club londonien. Il devient en effet seulement le deuxième joueur de Crystal Palace en Premier League à atteindre la barre des 20 buts toutes compétitions confondues sur une même saison, rejoignant ainsi Andy Johnson.



Avec deux rencontres restantes à disputer, Sarr a même l'opportunité de dépasser cette légende du club.