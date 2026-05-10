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Premier League : buteur contre Everton, Ismaïla Sarr égale un record historique de Crystal Palace



Premier League : buteur contre Everton, Ismaïla Sarr égale un record historique de Crystal Palace
Ismaïla Sarr a inscrit ce dimanche 10 mai, son 20e but de la saison avec Crystal Palace, en égalisant contre Everton (2-2) pour le compte de la 36e journée de Premier League.

Déjà détenteur du record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Conférence, l'international sénégalais a cette fois-ci marqué l'histoire du club londonien. Il devient en effet seulement le deuxième joueur de Crystal Palace en Premier League à atteindre la barre des 20 buts toutes compétitions confondues sur une même saison, rejoignant ainsi Andy Johnson. 

Avec deux rencontres restantes à disputer, Sarr a même l'opportunité de dépasser cette légende du club. 
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Moussa Ndongo

Dimanche 10 Mai 2026 - 18:59


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