Premier League : buteur contre Everton, Ismaïla Sarr égale un record historique de Crystal Palace

Ismaïla Sarr a inscrit ce dimanche 10 mai, son 20e but de la saison avec Crystal Palace, en égalisant contre Everton (2-2) pour le compte de la 36e journée de Premier League.
Déjà détenteur du record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Conférence, l'international sénégalais a cette fois-ci marqué l'histoire du club londonien. Il devient en effet seulement le deuxième joueur de Crystal Palace en Premier League à atteindre la barre des 20 buts toutes compétitions confondues sur une même saison, rejoignant ainsi Andy Johnson.
Avec deux rencontres restantes à disputer, Sarr a même l'opportunité de dépasser cette légende du club.
Déjà détenteur du record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Conférence, l'international sénégalais a cette fois-ci marqué l'histoire du club londonien. Il devient en effet seulement le deuxième joueur de Crystal Palace en Premier League à atteindre la barre des 20 buts toutes compétitions confondues sur une même saison, rejoignant ainsi Andy Johnson.
Avec deux rencontres restantes à disputer, Sarr a même l'opportunité de dépasser cette légende du club.
Autres articles
-
Real Madrid : le vestiaire se déchire désormais autour du capitanat !
-
Le PSG avance pour boucler une recrue XXL cet été !
-
Süper Lig : Ismail Jakobs remporte le championnat de Turquie avec Galatasaray
-
Coupe du Monde 2026 : La FIFA prévoit trois cérémonies d’ouverture distinctes aux États-Unis, au Mexique et au Canada
-
Ligue 1: défait par Lens, le FC Nantes relégué en Ligue 2