Crystal Palace vs Liverpool (0-2) : Sadio Mané inscrit son 3e but en 2 matchs

Les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas tremblé devant Crystal Palace dans leur face-à-face de ce dimanche. En effet, sans vraiment briller, les Reds ont empoché les 3 points de la victoire grâce à un penalty transformé par James Milner juste avant la mi-temps (45e minute).



Malgré une bonne seconde partie, Les Eagles de Crystal Palace qui ont terminé la rencontre à 10 après l’expulsion du latéral droit, Wan-Bissaka (75e minute) ont perdu tout espoir après le superbe but de Sadio Mané inscrit dans le temps additionnel (90e+3).



En effet, après un contre mené par Salah qui a délivré une magnifique passe à l’attaquant sénégalais, ce dernier s’est défait du défenseur des Eagles avant d’éliminer le gardien lui laissant les buts largement ouverts. Le N° 10 des Reds n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets, inscrivant du coup son 3e but en deux rencontres.



Cheikhou Kouyaté, qui a rejoint Crystal Palace cet été a suivi la défaite de son équipe depuis le banc des remplaçants