Cyberattaques : « le Sénégal n’a jamais payé de rançon », affirme le Colonel Aly Mine

Le colonel Aly Mime, responsable de la cybersécurité nationale, a déclaré que le Sénégal n’a jamais payé de rançon après ayant ciblé ces dernières années des administrations publiques comme la DAF, le Trésor et la DGID, afin de ne pas céder au chantage des cybercriminels.



« Non, pour le paiement, il faut que là, qu’on soit clair. Pour le Sénégal, on n’a jamais payé une rançon », a affirmé le colonel Aly Mime. « Il y a beaucoup de bluffs », a-t-il expliqué ce dimanche lors de son passage sur « Point de Vue »pour dénoncer les fausses affirmations des pirates sur la quantité de données volées.



« Personne ne peut vous dire que, oui, je peux arrêter les cyberattaques », a souligné le colonel Aly Mime. L'État concentre sa stratégie sur la résilience et la remise en service rapide des systèmes informatiques. « C’est pourquoi c’est difficile l’attribution d’une attaque ou d'une cyberattaque », a précisé le colonel Aly Mime, pointant la complexité de démasquer des réseaux utilisant le Darkweb et les VPN. Ce refus de payer vise à préserver la confiance dans le commerce électronique et la finance digitale du pays.