Football sénégalais : le gardien Edouard Mendy prend sa retraite internationale à 34 ans

Avec 60 sélections à son compteur, Edouard Mendy, gardien le plus capé de l’histoire de l’Equipe nationale de football du Sénégal, a annoncé sa retraite internationale. Il s’agit du clap de fin du capitaine et gardien d’Al-Ahli (Arabie Saoudite), présent dans l’effectif du Sénégal depuis septembre 2018.
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