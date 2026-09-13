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Football sénégalais : le gardien Edouard Mendy prend sa retraite internationale à 34 ans



Football sénégalais : le gardien Edouard Mendy prend sa retraite internationale à 34 ans
Avec 60 sélections à son compteur, Edouard Mendy, gardien le plus capé de l’histoire de l’Equipe nationale de football du Sénégal, a annoncé sa retraite internationale. Il s’agit du clap de fin du capitaine et gardien d’Al-Ahli (Arabie Saoudite), présent dans l’effectif du Sénégal depuis septembre 2018.

Informations en cours de rédaction…
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Dia Koussa

Dimanche 13 Septembre 2026 - 16:46


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