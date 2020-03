Cybercriminalité : 16 Nigérians arrêtés, 24 ordinateurs saisis à Zac Mbao

Seize (16) Nigérians impliqués dans un réseau international de cybercriminalité ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste opération menée par la Brigade de ZAC Mbao, commune de Dakar, selon L’Observateur.



Arnaque, escroquerie à l'échelle internationale avec production de toutes sortes de documents en sus du blanchiment d'argent. Ce sont, entre autres, les activités de ce groupe de Nigérians qui s'étaient retranchés dans une villa à ZAC Mbao.



En toute tranquillité et loin des regards indiscrets, ils ont pu mener leurs activités sur l'international sans éveiller un quelconque soupçon. Dans la maison où ils ont été surpris par les gendarmes, tout était mis en oeuvre : 24 ordinateurs installés dans les différentes pièces avec une connexion à haut débit, leur permettant via internet de piéger les victimes qui proviennent de toutes classes sociales, des personnages de haut rang ont été visés et arnaqués par ce regroupe très bien organisé.



C'est à la suite d'une dénonciation que les Nigérians se sont retrouvés dans le viseur des gendarmes qui ont effectué une descente pour localiser la bande. Une opération couronnée de succès à la grande satisfaction des riverains qui se sont toujours inquiétés de cette massive présence d'anglophones dans leur quartier.



"Ils ne nous ont jamais inspirés confiance", souffle un habitant présent au moment de la descente. Ils ont tous été placés en garde à vue, pour "association de malfaiteurs, escroquerie à l'échelle internationale, et arnaque".