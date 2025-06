Cybersécurité : Alioune Tine exige la libération immédiate de Bachir Fofana

Les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la libération du journaliste-chroniqueur Bachir Fofana, placé en garde à vue hier mercredi à la Division spéciale de cybersécurité ( Dsc) suite à l'affaire l'opposant au président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Après l'intervention d'Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, c'est au tour d'Alioune Tine, défenseur des droits de l'homme, d'exiger sa libération immédiate.



Dans une publication sur X (anciennement Twitter), le fondateur du Think tank AfricaJom Center a exprimé sa position : "Il faut libérer Bachir Diawara qui affiche une ligne éditoriale critique vis-à-vis du pouvoir. Si les informations publiées sont fausses, il faut les démentir fermement et lui demander de rectifier. Il est dans l'obligation de rectifier par respect pour la déontologie de la profession".



Alioune Tine a également appelé à une rupture avec les pratiques du passé : "Nous devons radicalement nous placer dans une perspective de rupture systémique. Les autorités doivent donc libérer immédiatement et sans condition Bachir Fofana."